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Вспоминаем легенды: названы самые популярные мемы десятилетия

Энтузиаст сделал подборку самых трендовых картинок из Сети с 2010 по 2018 годы.

Вспоминаем легенды: названы самые популярные мемы десятилетия
Властелин Колец. Фото: New Line Cinema

YouТube-канал Know Your Meme, используя данные из собственной базы, выпустил видеоролик с самыми популярными интернет-мемами ушедшего десятилетия. Стоит отметить, что 2019 года в списке нет, так как у создателя ролика были проблемы с данными и восстановить их уже невозможно.

По полученным данным вполне можно даже исследовательские проекты в университетах проводить, настолько кропотливую работу проделал автор. Можно даже проследить, как менялся подход к мемам у интернет-сообщества из года в год. Например, в 2011, когда мемы только развивались, они преимущественно были простыми и состояли из одной картинки, такие как Forever Alone, Me Gusta или Trollface.

Самые популярные мемы 2010-х годов. Фото: YouTube.com/ Know Your Meme
Самые популярные мемы 2010-х годов. Фото: YouTube.com/ Know Your Meme

Более поздние мемы однако становились все сложнее и относились к событиям или забавным ситуациям. Например женщины в ресторане, осуждающие кота, или модель Бэлли Дельфин, а также персонаж Momo.

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Вспоминаем легенды: названы самые популярные мемы десятилетия
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