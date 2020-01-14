Вспоминаем легенды: названы самые популярные мемы десятилетия

YouТube-канал Know Your Meme, используя данные из собственной базы, выпустил видеоролик с самыми популярными интернет-мемами ушедшего десятилетия. Стоит отметить, что 2019 года в списке нет, так как у создателя ролика были проблемы с данными и восстановить их уже невозможно.

По полученным данным вполне можно даже исследовательские проекты в университетах проводить, настолько кропотливую работу проделал автор. Можно даже проследить, как менялся подход к мемам у интернет-сообщества из года в год. Например, в 2011, когда мемы только развивались, они преимущественно были простыми и состояли из одной картинки, такие как Forever Alone, Me Gusta или Trollface.

Более поздние мемы однако становились все сложнее и относились к событиям или забавным ситуациям. Например женщины в ресторане, осуждающие кота, или модель Бэлли Дельфин, а также персонаж Momo.