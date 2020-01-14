«Я уже начинаю поиски нового помещения»: Анна Бузова закрыла салон красоты

Как отметила сестра певицы, у них с партнером по бизнесу разошлись взгляды на дальнейшее развитие.

Родная сестра певицы Ольги Бузовой Анна в Instagram сообщила, что была вынуждена закрыть свой салон красоты. У нее разошлись взгляды с партнером по бизнесу на дальнейшую совместную работу.

Как сказала Анна Бузова, она получила очень полезный опыт. Узнала о большом количестве подводных камней, которые таятся, если работать вместе с партнерами.

«Я уже начинаю поиски нового помещения. Верю, что все будет хорошо», — отметила Анна Бузова.

Как сказала сестра исполнительницы, в сложившейся ситуации самое главное не останавливаться и не опускать руки. Этим она и планирует заняться. Как отметила Анна Бузова, она всегда способна признать свои ошибки и работать над их исправлением.

Кроме того, она предпочла закрыть свой пост от комментариев пользователей, чтобы еще больше не расстраиваться. Девушка заметила, что хейтеры наверняка будут смеяться над ее неудачей в бизнесе.