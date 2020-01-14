«Я очень хотел, и Настя»: Меньшиков объяснил, почему они с женой не завели детей

Актер не стал скрывать, что сожалеет о том, что у них с супругой нет наследников.

Олег Меньшиков — один из самых выдающихся актеров современности. Уже восемь лет он руководит Московским драматическим театром имени М. Н. Ермоловой. Рядом с ним все это время находится супруга Анастасия Чернова.

Девушка была актрисой, но ее карьера не сложилась, поэтому теперь девушка занимается танцами и трудится фитнес-тренером по пилатесу. Недавно она вышла в свет со своим супругом. Из-за объемного наряда многие решили, что избранница артиста, которая моложе своего возлюбленного на 23 года, наконец-то беременна.

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Но оказалось, что это не так. В новом интервью Меньшиков заговорил на болезненную тему. 59-летний актер объяснил, почему за 15 лет брака у них не появились дети.

«Ну не получилось у нас. Я очень хотел, и Настя хотела. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило», — поделился Олег Евгеньевич.

По словам актера, они с женой смирились с тем, что у них нет наследников и стараются не делать из этого трагедию. Другие способы зачать ребенка пара предпочла не рассматривать: ни усыновление, ни суррогатное материнство.

«Нет. Что называется, Бог не дал», — резюмировал артист. К слову, Меньшиков отчасти винит себя за то, что Чернова не смогла построить актерскую карьеру. Девушка ходила на кастинги, но режиссеры не брали ее, пугаясь фамилии мужа актрисы.

Актер также заверил, что уже не может представить жизни без своей Насти. По словам Олега Евгеньевича, он даже не понимает, как бы могла сложиться его судьба без этого человека, пишет издание Psychologies.