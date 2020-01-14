«Мне всегда везло с людьми»: Цымбалюк-Романовская намекнула на новый роман

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro намекнула, что в ее жизни появился новый молодой человек. Правда, рассказывать, кто он такой, она пока не захотела.
«В моей жизни сейчас много чего происходит. Я счастлива. Мне всегда везло с людьми», — отметила Цымбалюк-Романовская.
Как сказала пианистка, она никогда не живет ради шоу. Она всегда может прийти на программу и поговорить на любую тему. Причем не только о личной жизни. Высказалась она и об отношениях с музыкантом Прохором Шаляпиным.
«Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные договоренности. Что-то осуществилось, что-то — нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными», — заметила она.
Добавим, что недавно на страничке звезды в Instagram появился ее совместный архивный снимок с бывшим мужем актером Арменом Джигарханяном. Звезда прорекламировала выставку своей подруги во Флоренции.
«Я выставила этот снимок, потому что он здесь уместен. Никакого контакта с Арменом Борисовичем у меня сейчас нет. Он ни с кем не общается. Его нигде не показывают», — сказала она.