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«Мне всегда везло с людьми»: Цымбалюк-Романовская намекнула на новый роман

Судя по всему, в жизни пианистки из Киева появился любимый мужчина.

«Мне всегда везло с людьми»: Цымбалюк-Романовская намекнула на новый роман
У Цымбалюк-Романовской новая любовь/http://globallookpress.com/

Пианистка из Киева Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro намекнула, что в ее жизни появился новый молодой человек. Правда, рассказывать, кто он такой, она пока не захотела.

«В моей жизни сейчас много чего происходит. Я счастлива. Мне всегда везло с людьми», — отметила Цымбалюк-Романовская.

Как сказала пианистка, она никогда не живет ради шоу. Она всегда может прийти на программу и поговорить на любую тему. Причем не только о личной жизни. Высказалась она и об отношениях с музыкантом Прохором Шаляпиным.

«Мы не расставались с Прохором. У нас просто были определенные договоренности. Что-то осуществилось, что-то — нет. Наши отношения никогда не были какими-то особенными», — заметила она.

Добавим, что недавно на страничке звезды в Instagram появился ее совместный архивный снимок с бывшим мужем актером Арменом Джигарханяном. Звезда прорекламировала выставку своей подруги во Флоренции.

«Я выставила этот снимок, потому что он здесь уместен. Никакого контакта с Арменом Борисовичем у меня сейчас нет. Он ни с кем не общается. Его нигде не показывают», — сказала она.

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Тэги:

Армен ДжигарханянВиталина Цымбалюк-РомановскаяПрохор Шаляпин
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«Мне всегда везло с людьми»: Цымбалюк-Романовская намекнула на новый роман
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