«Во мне солнечная батарейка»: Брежнева оставила Москву ради итальянских каникул

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не стала скрывать: прошедший год был полон ярких событий.

37-летняя Вера Брежнева в stories Instagram объяснила, почему она не поехала на Бали. Знаменитость уточнила, что не хочет быть как все.

К слову, этот курорт выбрал старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова. Там же отдыхает 41-летняя Екатерина Климова с четырьмя детьми.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила проявить свою оригинальность. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе оставила Москву ради итальянских каникул.

По словам знаменитости, она не сомневается в том, что в ней есть особая солнечная батарейка. Находясь у моря, Вера чувствует, как ее заряжает солнце. По мнению певицы, оно не только радует своим теплом, но и придает силы на новые свершения. Брежнева уточнила, что тяжело переносит холод. А летом, даже в жару, она ощущает себя комфортно.

«Во мне есть солнечная батарейка… Я очень теплолюбива», — отметила Вера.

Певица не скрывает, что прошедший год выдался ярким и запоминающимся благодаря новым событиям и интересным проектам. Помимо того, что Брежнева выступала с концертами и ездила с гастролями, она так же выпустила собственный косметический бренд.

По словам Веры, в последние месяцы она редко позволяла себе расслабиться, провести уикенд дома на диване вместе с мужем. Однако после новогодних корпоративов и съемок в телепередачах, она решила посвятить январские каникулы полноценному отдыху в Италии.