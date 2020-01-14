НОВОСТИ

«Во мне солнечная батарейка»: Брежнева оставила Москву ради итальянских каникул

Экс-солистка группы «ВИА Гра» не стала скрывать: прошедший год был полон ярких событий.

«Во мне солнечная батарейка»: Брежнева оставила Москву ради итальянских каникул
Вера Брежнева (Фото: Михаил Фролов/"КП")

37-летняя Вера Брежнева в stories Instagram объяснила, почему она не поехала на Бали. Знаменитость уточнила, что не хочет быть как все.

К слову, этот курорт выбрал старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова. Там же отдыхает 41-летняя Екатерина Климова с четырьмя детьми.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» решила проявить свою оригинальность. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе оставила Москву ради итальянских каникул.

По словам знаменитости, она не сомневается в том, что в ней есть особая солнечная батарейка. Находясь у моря, Вера чувствует, как ее заряжает солнце. По мнению певицы, оно не только радует своим теплом, но и придает силы на новые свершения. Брежнева уточнила, что тяжело переносит холод. А летом, даже в жару, она ощущает себя комфортно.

«Во мне есть солнечная батарейка… Я очень теплолюбива», — отметила Вера.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева отдыхает в Италии (Фото: Instagram.com/ververa)

Певица не скрывает, что прошедший год выдался ярким и запоминающимся благодаря новым событиям и интересным проектам. Помимо того, что Брежнева выступала с концертами и ездила с гастролями, она так же выпустила собственный косметический бренд.

По словам Веры, в последние месяцы она редко позволяла себе расслабиться, провести уикенд дома на диване вместе с мужем. Однако после новогодних корпоративов и съемок в телепередачах, она решила посвятить январские каникулы полноценному отдыху в Италии.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневадети звездестественная красотаЗвездные детиКонстантин Меладзекрасота вне возраста
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Во мне солнечная батарейка»: Брежнева оставила Москву ради итальянских каникул
Интересно?
Поделись с друзьями: