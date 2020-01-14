Актер из «Звездных войн» может сняться во втором сезоне «Ведьмака»

Первый сезон сериала «Ведьмак» подошел к концу, второй уже начали снимать, а фанаты тем временем продолжают поднимать тему с идеальной ролью для Марка Хэмилла, который успешно играл Люка Скайуокера в «Звездных войнах».

Некоторые поклонники актера считают, что он — идеальная кандидатура на роль ведьмака Весемира, который выступает наставником главного героя Геральта, в исполнении Генри Кавилла.

Издание IGN попросило шоураннера «Ведьмака» Лорин Хиссрич высказаться по этому вопросу и ответ был весьма неожиданный. Как оказалось, создатели сериала просто не ожидали, что такая звезда, как Хэмилл, всерьез согласится на эту роль.

По словам Лорин, она всегда восхищалась работами Марка и хотя они еще не связывались по поводу съемок, так как человека на роль Весемира пока не ищут, но как только это случится — он будет первым кандидатом. Тем более, что у актера уже огромная фанбаза, которая идеально добавилась бы к уже имеющимся поклонникам «Ведьмака».