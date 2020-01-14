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«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз спасения»

Кинозрители не поняли историю про декабристов, считают некоторые специалисты.

«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз спасения»
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

В очередном выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» эксперты обсудили фильм «Союз спасения» о декабристах, продюсером которого выступил глава Первого канала Константин Эрнст, а министр культуры РФ Владимир Мединский рекомендовал его для включения в школьную программу.

По данным экспертов программы, на производство картины было затрачено 700 млн рублей. При этом в прокате она в настоящий момент собрала около 600 млн рублей. Чтобы «Союз спасения» окупился, цифра должна превысить затраченную сумму в два раза, поскольку деньги на постпродакшн в ней не учтены, отметила кинокритик Зинаида Пронченко. В качестве примера успешного фильма она привела комедию «Холоп», которая вышла в кинотеатрах страны в это же время. Эта лента собрала уже свыше 2 млрд рублей.

YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр. Фото
YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», стоп-кадр

Кинокритик Виктор Матизен решил, что зрители увидели в фильме пропаганду, а Ксения Собчак заметила, что люди просто могли предпочесть на Новый год что-то более развлекательное и легкое. Политик и журналист Максим Шевченко тоже считает, что никакой политики в контексте фильма нет.

«Это просто очень плохое кино. Это абсолютно пластмассовые картинки с выставки. В нем отсутствует как таковой сценарий. Про декабристов ничего не понятно. Все время идет музыка, а это говорит о том, что режиссура слабая. По этой причине я попросила своих подписчиков бойкотировать фильм», — сказала Зинаида Пронченко.

 

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Ксения СобчакФильм "Союз спасения"шоу "Осторожно Собчак"
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«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз спасения»
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