«Это очень плохое кино»: Собчак обсудила с экспертами фильм «Союз спасения»

В очередном выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» эксперты обсудили фильм «Союз спасения» о декабристах, продюсером которого выступил глава Первого канала Константин Эрнст, а министр культуры РФ Владимир Мединский рекомендовал его для включения в школьную программу.

По данным экспертов программы, на производство картины было затрачено 700 млн рублей. При этом в прокате она в настоящий момент собрала около 600 млн рублей. Чтобы «Союз спасения» окупился, цифра должна превысить затраченную сумму в два раза, поскольку деньги на постпродакшн в ней не учтены, отметила кинокритик Зинаида Пронченко. В качестве примера успешного фильма она привела комедию «Холоп», которая вышла в кинотеатрах страны в это же время. Эта лента собрала уже свыше 2 млрд рублей.

Кинокритик Виктор Матизен решил, что зрители увидели в фильме пропаганду, а Ксения Собчак заметила, что люди просто могли предпочесть на Новый год что-то более развлекательное и легкое. Политик и журналист Максим Шевченко тоже считает, что никакой политики в контексте фильма нет.