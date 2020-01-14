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«Ох!»: Потемкина лишилась дара речи, увидев Навку в платье с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду объяснила, почему она так любит старый Новый год.

«Ох!»: Потемкина лишилась дара речи, увидев Навку в платье с глубоким декольте
Татьяна Навка и Петр Чернышев (Фото: Владимир Веленгурин/"КП")

Российский дизайнер женской одежды и аксессуаров Белла Потемкина не оставила без внимания свежий снимок олимпийской чемпионки в танцах на льду. Татьяна Навка сумела привлечь внимание именитого модельера, примерив приталенное платье насыщенного зеленого оттенка. Судя по комментарию кутюрье, Потемкина лишилась дара речи, увидев фигуристку в наряде с глубоким декольте. Образ спортсменки дополнил тонкий поясок со стразами на ремешке. Не забыла Татьяна и об аксессуарах, отдав предпочтение комплекту из серег и подвески.

«Ох!» — лаконично подметила Белла.

К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев сделал комплимент супруге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам историка моды, Навка стала одеваться «гламурнее и элегантнее».

Сама Татьяна в беседе с поклонниками напомнила, что наши соотечественники по сложившейся традиции, возникшей еще в начале прошлого столетия, отмечают целых два Новых года. При этом фигуристка объяснила, почему больше всего любит старый Новый год. По словам спортсменки, это связано с тем, что она вынуждена много работать на протяжении всех новогодних праздников.

«Пусть в ваших семьях и домах царит любовь, понимание, благополучие! И даже если с первого раза вам не удалось встретить праздник отдыхая, то всегда есть второй шанс! А главное, хочу пожелать всем найти свой баланс и жить в гармонии с самим собой», — отметила Навка.

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Тэги:

дети звездДмитрий Песковестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаТатьяна Навка
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«Ох!»: Потемкина лишилась дара речи, увидев Навку в платье с глубоким декольте
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