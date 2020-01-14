«Ох!»: Потемкина лишилась дара речи, увидев Навку в платье с глубоким декольте

Олимпийская чемпионка в танцах на льду объяснила, почему она так любит старый Новый год.

Российский дизайнер женской одежды и аксессуаров Белла Потемкина не оставила без внимания свежий снимок олимпийской чемпионки в танцах на льду. Татьяна Навка сумела привлечь внимание именитого модельера, примерив приталенное платье насыщенного зеленого оттенка. Судя по комментарию кутюрье, Потемкина лишилась дара речи, увидев фигуристку в наряде с глубоким декольте. Образ спортсменки дополнил тонкий поясок со стразами на ремешке. Не забыла Татьяна и об аксессуарах, отдав предпочтение комплекту из серег и подвески.

«Ох!» — лаконично подметила Белла.

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К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев сделал комплимент супруге пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По словам историка моды, Навка стала одеваться «гламурнее и элегантнее».

Сама Татьяна в беседе с поклонниками напомнила, что наши соотечественники по сложившейся традиции, возникшей еще в начале прошлого столетия, отмечают целых два Новых года. При этом фигуристка объяснила, почему больше всего любит старый Новый год. По словам спортсменки, это связано с тем, что она вынуждена много работать на протяжении всех новогодних праздников.