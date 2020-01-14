Петросян подарил шикарные тюльпаны вернувшейся из отпуска супруге

Юморист Евгений Петросян подарил своей тридцатилетней супруге Татьяне Брухуновой шикарный букет тюльпанов после ее приезда из отпуска. Как известно, верная помощница сатирика на протяжении пяти дней была вдали от мужа. Она ездила отдыхать в столицу Финляндии Хельсинки вместе со своими подругами.

«Счастье, когда тебя ждут», — заявила в подписи под красивыми снимками Татьяна Брухунова, показавшая презент от любимого супруга.

Отметим, что несколько дней назад стало известно – Евгений Петросян лишился работы. Съемки и выходы в эфир его программы «Смехопанорама» приостановлены. Сам юморист заявил, что многие программы уходят с телевидения, однако со временем возвращаются. Трагедии из сложившейся ситуации он попросил не делать.

Между тем, за сатирика заступился его давний товарищ юморист и певец Владимир Винокур. Он сказал, что «Смехопанорама» пользуется зрительской любовью и убирать эту программу из эфира нельзя.