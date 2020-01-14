Дроздова согласилась жить с Певцовым при условии, что он возобновит общение с сыном

Даниил, рожденный у актера в гражданском браке, умер в 2012 году в результате несчастного случая.

Актриса Ольга Дроздова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» призналась, что много лет назад выдвинула условие своему супругу — актеру Дмитрию Певцову. Она была готова жить с ним вместе только при условии, что он возобновит общение Даниилом — своим сыном от гражданского брака с актрисой Ларисой Блажко. Вскоре после рождения ребенка Певцов и Блажко расстались.

«Я ему сказала: «Либо ты вспомнишь, что ты отец, либо прощай. Ты никогда не будешь со мной». В итоге Дима возобновил общение с Даниилом и вскоре мы поженились», — заметила актриса. Отметим, что Даниил погиб в 2012 году в результате несчастного случая.

Как добавила Дроздова, она дала себе зарок — никогда не выходить замуж за москвича ради прописки. Певцов, как известно, родился как раз в столице. «Я приехала в Москву из Находки. Многие считали, что из провинции приезжают в столицу только ради прописки, но это далеко не так», — сказала звезда.

В итоге Певцов заманил ее обманом. Это произошло 25 лет назад. «Четыре года я сопротивлялась. Я должна была ехать на съемки «Королевы Марго», а он отвез меня вместо съемки в Мещанский ЗАГС, где мы и расписались. Отказываться в той ситуации было уже бессмысленно», — отметила актриса.