Представитель Сергея Соловьева опроверг госпитализацию режиссера

Утром 14 января в Сети появилась информация о том, что 75-летний российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев перенес срочную операцию. Создатель фильмов «Асса» и «Три сестры» якобы пожаловался на сильную боль в голени и попал в реанимацию. Как сообщил Интернет-канал Mash, врачи провели режиссеру срочную операцию.

Однако уже через несколько минут телеканал «360» опроверг эту информацию. Журналисты связались с представителем Соловьева, и тот заверил, что никакой госпитализации не было — режиссер чувствует себя нормально и в больницу не попадал.

Однако в беседе с журналистом портала помощник Соловьева не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о госпитализации режиссера.

«Я пока ничего не могу сказать, извините, пожалуйста», — сказал помощник Сергея Александровича.

Добавим, что в свои годы народный артист довольно активен. В 2016 году он снял достаточно современный фильм «Ке-ды», а год назад открыл в Москве Театр-студию САС, руководителем которой является.