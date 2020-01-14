НОВОСТИ

Представитель Сергея Соловьева опроверг госпитализацию режиссера

В Сети появилась информация, что народный артист РФ перенес экстренную операцию.

Представитель Сергея Соловьева опроверг госпитализацию режиссера
С Сергеем Соловьевым все в порядке. Фото: АГН Москва

Утром 14 января в Сети появилась информация о том, что 75-летний российский режиссер, народный артист России Сергей Соловьев перенес срочную операцию. Создатель фильмов «Асса» и «Три сестры» якобы пожаловался на сильную боль в голени и попал в реанимацию. Как сообщил Интернет-канал Mash, врачи провели режиссеру срочную операцию.

Однако уже через несколько минут телеканал «360» опроверг эту информацию. Журналисты связались с представителем Соловьева, и тот заверил, что никакой госпитализации не было — режиссер чувствует себя нормально и в больницу не попадал.

Однако в беседе с журналистом портала помощник Соловьева не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию о госпитализации режиссера.

«Я пока ничего не могу сказать, извините, пожалуйста», — сказал помощник Сергея Александровича.

Добавим, что в свои годы народный артист довольно активен. В 2016 году он снял достаточно современный фильм «Ке-ды», а год назад открыл в Москве Театр-студию САС, руководителем которой является.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

госпитализациярежиссерСергей Соловьёвслухи о госпитализацииэкстренная госпитализация
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Представитель Сергея Соловьева опроверг госпитализацию режиссера
Интересно?
Поделись с друзьями: