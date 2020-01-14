Волчек была против, чтобы Дроздова выходила замуж за Певцова

Актеры Дмитрий Певцов и его супруга Ольга Дроздова стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии актриса рассказала, что художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была резко против ее брака с Певцовым.

«Галина Борисовна специально знакомила меня с богатыми людьми. К примеру, однажды мы были с гастролями в Германии. На наше выступление пришел господин Байер, владелец фармацевтической компании. Мне Галина Борисовна сказала: «Иди сюда. Он не женат». В итоге мы разговорились с Байером. Я сказала, что на следующий день улетаю. На это он ответил, что не видит ничего страшного. Предложил улететь позже в Россию на его самолете», — рассказала Дроздова. Она отметила, что в итоге отказалась от предложения бизнесмена.

Как сказала актриса, господин Байер был не единственным влиятельным иностранцем, с которыми ее знакомили.

«В США познакомили с богатой семьей Джонсонов. Она владельцы авиакомпании «Боинг». Мама семейства мне потом звонила и спрашивала, не хочу ли я поближе познакомиться с одним из сыновей», — сказала Дроздова.

Певцов, который также присутствовал при признании жены, в этот момент отметил: «В итоге она вышла замуж и по любви, и за богатого».