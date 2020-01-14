НОВОСТИ

Волчек была против, чтобы Дроздова выходила замуж за Певцова

Как отметила актриса, режиссер знакомила ее с богатыми кавалерами-иностранцами.

Волчек была против, чтобы Дроздова выходила замуж за Певцова
Волчек хотела,чтобы Дроздова вышла замуж за иностранца/http://globallookpress.com/

Актеры Дмитрий Певцов и его супруга Ольга Дроздова стали гостями программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии актриса рассказала, что художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек была резко против ее брака с Певцовым.

«Галина Борисовна специально знакомила меня с богатыми людьми. К примеру, однажды мы были с гастролями в Германии. На наше выступление пришел господин Байер, владелец фармацевтической компании. Мне Галина Борисовна сказала: «Иди сюда. Он не женат». В итоге мы разговорились с Байером. Я сказала, что на следующий день улетаю. На это он ответил, что не видит ничего страшного. Предложил улететь позже в Россию на его самолете», — рассказала Дроздова. Она отметила, что в итоге отказалась от предложения бизнесмена.

Как сказала актриса, господин Байер был не единственным влиятельным иностранцем, с которыми ее знакомили.

«В США познакомили с богатой семьей Джонсонов. Она владельцы авиакомпании «Боинг». Мама семейства мне потом звонила и спрашивала, не хочу ли я поближе познакомиться с одним из сыновей», — сказала Дроздова.

Певцов, который также присутствовал при признании жены, в этот момент отметил: «В итоге она вышла замуж и по любви, и за богатого».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Галина ВолчекГерманияДмитрий ПевцовОльга ДроздоваПрограмма "Судьба человека"
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волчек была против, чтобы Дроздова выходила замуж за Певцова
Интересно?
Поделись с друзьями: