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«От души!»: Разин растрогал Глызина поздравлением и архивным снимком из 80-х

Заслуженному артисту РФ Алексею Глызину исполнилось 66 лет.

«От души!»: Разин растрогал Глызина поздравлением и архивным снимком из 80-х
Алексей Глызин. Фото Global look press

Поздравить старого приятеля поспешил музыкант и продюсер Андрей Разин. В личном блоге он написал трогательные слова в адрес Алексея Глызина, проиллюстрировав их архивными снимками из 80-х.

Оказалось, что Разин и Глызин тесно общаются с советских времен, ходят друг к другу в гости, знакомы с близкими родственниками.

«На верхнем снимке вы можете видеть нас с Лешей на теплоходе «Грузия», где мы снимались с ним вместе в «Утренней почте» в 1985 году. На нижнем снимке (1986 г.) время, когда мы с Лешей уже начали сольную карьеру», — написал Разин.

В кадре, кроме Глызина и Разина, можно увидеть и совсем юного Владимира Преснякова, который только делал первые шаги на пути к покорению звездного Олимпа. Именно в 1986 году вышел фильм «Выше радуги», принесший ему успех.

«Лешенька, дорогой, от всей нашей команды, от всей группы «Ласковый май», от себя лично хочу поздравить тебя с днем рождения. Ты всегда был великолепным, интересным и порядочным человеком. Счастья тебе, здоровья и всего самого наилучшего», — сказал Андрей Разин.

Алексей Глызин был приятно удивлен словам своего приятеля. «Ух, спасибо за поздравление! Написал, так написал! От души!» — ответил певец продюсеру.

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Алексей ГлызинАндрей Разинархивное фотоВладимир Пресняков
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«От души!»: Разин растрогал Глызина поздравлением и архивным снимком из 80-х
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