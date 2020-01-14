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Губерниев едко ответил Тихонову, который напомнил о его дружбе с Басковым и Киркоровым

По словам спортивного комментатора, известный биатлонист просто «смешит его тапочки».

Губерниев едко ответил Тихонову, который напомнил о его дружбе с Басковым и Киркоровым
Губерниев ответил Тихонову/http://globallookpress.com/

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале едко ответил на критику со стороны многократного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова.

Напомним, Тихонов заявил ранее, что программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» никому не интересна. Ведут ее безголовые люди. Кроме того, он припомнил, что спортивный комментатор водит дружбу с известными певцами Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым. Как сказал Тихонов, он прекрасно помнит времена, когда Губерниев тихо стоял в сторонке. Сейчас же комментатор готов стать главным тренером сборной России по биатлону.

Между тем, Губерниев напомнил Тихонову, что «когда он стоял в сторонке», то сам биатлонист сидел в камере за попытку организации заказного убийства. Потом скрывался за границей. Журналист посоветовал Тихонову «не смешить его тапочки».

Отметим, что Александр Тихонов вместе со своим братом был признан виновным в организации покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. После этого прославленный спортсмен скрывался за границей. Когда же вернулся на родину, то был арестован, однако вскоре отпущен на свободу по амнистии в честь Дня Победы.

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Александр ТихоновАман ТулеевДмитрий ГуберниевНовости google
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Губерниев едко ответил Тихонову, который напомнил о его дружбе с Басковым и Киркоровым
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