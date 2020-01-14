Валерия с иронией ответила на требование покинуть Россию навсегда

Исполнительница посоветовала всем недовольным просто от нее отписываться.

Певица Валерия с юмором отреагировала на призыв одной из пользовательниц, которая посоветовала ей навсегда покинуть Россию. Поводом послужила ее фотография в Instagram. Певица посетовала, что погода в Дубае, где она сейчас отдыхает, оставляет желать лучшего. Впрочем, как отметила исполнительница, отдых все равно доставляет ей истинное наслаждение.

После этого одна из подписчиц нагрубила исполнительнице: «Да уезжай ты туда навсегда, так надоела».

Певица не стала отвечать грубостью на грубость. Она посмеялась над словами комментатора и предложила всем недовольным ее постами просто отписываться.

Кстати, многие подписчики Валерии встали на сторону исполнительницы. Они посоветовали «гневной тетеньке», которая оставляет нелицеприятные комментарии в адрес певицы, самой поскорее покинуть страну, сообщает РИА Новости.

Отметим, что отпуск Валерия проводит в Дубае со своим супругом, продюсером Иосифом Пригожиным.