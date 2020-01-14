59-летний Игорь Николаев устроил домашнюю вечеринку с тещей и тестем

Юлия Проскурякова и ее супруг провели Старый Новый год в семейном кругу.

37-летняя Юлия Проскурякова не скрывает: она старается несколько раз в год навещать родителей в Екатеринбурге. Именно из этого города возлюбленная Игоря Николаева приехала покорять Москву.

Несмотря на значительную разницу в возрасте — двадцать два года, от композитора Юлия родила своего первенца — дочку Веронику. Малышке уже исполнилось четыре года. Наследница артиста учит английский язык. По словам Проскуряковой, их Никуша сумела подружиться с шестилетними двойняшками Аллы Пугачевой — Гарри и Лизой. Кроме того, сама певица не раз бывала на семейных ужинах с Примадонной отечественного шоу-бизнеса и ее супругом Максимом Галкиным.

В беседе с поклонниками Юлия заверила, что обрела настоящее женское счастье рядом с мужем. По словам певицы, она чувствует, что Игорь любит ее всем сердцем и боится потерять.

Николаев не стал возражать против приезда тестя и тещи на семейную вечеринку в честь празднования Старого Нового года. Родители Юлии Людмила Ивановна и Павел Сергеевич очень привязаны к четырехлетней внучке. Возлюбленная композитора вместе с его тещей накрыли праздничный стол, приготовив горячие блюда и любимые салаты Игорь Николаева — селедку под шубой и «Елочную гирлянду».

Это угощение, по словам композитора, пришлось по вкусу и Веронике, которая по достоинству оценила кулинарные изыски звездной мамы. Возлюбленная Игоря Николаева подметила, что гордится своими родителями, которые дали своим детям все самое лучше. По этому же принципу Проскурякова воспитывает свою дочку.