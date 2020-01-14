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Зимний отпуск: Климова отдыхает на море с 4-летней дочкой от Месхи

В путешествие актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» взяла и старших наследников.

Зимний отпуск: Климова отдыхает на море с 4-летней дочкой от Месхи
Екатерина Климова и Гела Месхи (Фото: Владимир Веленгурин/"КП")

В одном из интервью актриса Екатерина Климова рассказала о том, что обычно она отправлялась в путешествия вместе со старшими отпрысками: 17-летней дочкой Елизаветой, 13-летним Матвеем и 11-летним Корнеем. Младшую наследницу Беллу от экс-супруга Гелы Месхи знаменитость оставляла дома на попечение бабушки Светланы Владимировны и нянь.

Однако на этот раз Екатерина решила сделать исключение. Январские каникулы семья проводит на море. При том, что актриса охотно делится в Instagram отпускными кадрами, экс-возлюбленная Гелы Месхи не стала раскрывать выбранный ими курорт.

Екатерина Климова уехала на курорт вместе с дочкой от Гелы Месхи
Дочка Екатерины Климовой и Гелы Месхи — четырехлетняя Белла (Фото: Instagram.com/klimovagram)

По словам Екатерины, ее младшая дочь уже давно обзавелась собственным чемоданом для путешествий, с нетерпением ожидая того момента, когда звездная мама возьмет ее с собой в отпуск. В stories Климова поделилась свежим снимком четырехлетней малышки, которая позировала в кадре в шляпе с широкими полями и детском костюме, состоящем из блузы и шортиков.

Напомним, что актриса не стала приглашать Гелу Месхи на празднование Нового года. Этот семейный праздник Климова провела в компании самых близких, на домашней вечеринке присутствовала и мама Екатерины — Светлана Владимировна.

Артистка не скрывает: супружество с отцом ее младшей дочери Беллы не выдержало испытания временем. Знаменитость не могла уделять мужу много внимания, в то время как он нуждался в ее присутствии. В результате отношения пары сошли на нет.

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Зимний отпуск: Климова отдыхает на море с 4-летней дочкой от Месхи
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