«В свои 17 лет девочка просто устала»: тренер Туктамышевой высказалась о Загитовой

Светлана Веретенникова считает, что олимпийская чемпионка уже не может все время быть первой.

Первый тренер чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой Светлана Веретенникова высказала свою точку зрения, почему олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана Алина Загитова решила приостановить свою карьеру.

«В свои 17 лет девочка просто устала. Устала все время быть первой, нести тяжелый груз ответственности», – заметила наставница.

Как добавила Веретенникова, после победы на Олимпиаде и на чемпионате мира на Алину Загитову обрушился жесткий груз прессинга. Тренер думает, что у фигуристки не осталось физических и эмоциональных сил. Она напомнила, что в организме спортсменки за последние годы произошли физиологические изменения – она растет и меняется.

больше по теме Алина Загитова определилась с планами после шоу Навки Звезда приступит к интенсивным тренировкам.

Веретенникова добавила, что в такой ситуации пауза в карьере пойдет Загитовой только на пользу. Сейчас спортсменка отдохнет и с новыми силами бросится в бой. Ей, как считает наставница, удастся свежим взглядом посмотреть на фигурное катание и на перемены, которые происходят в этом виде спорта за последнее время, сообщает портал udm-info.ru.

Напомним, что Алина Загитова объявила о приостановке карьеры в эфире Первого канала. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что ей уже не удастся вернуться на лед. Одна из главных причин – отсутствие мотивации. Фигуристка уже завоевала все главные титулы в мире фигурного катания.

Как думают специалисты, спортсменке сейчас нужно отдохнуть и спокойно участвовать в ледовых шоу. Тем более, что предложений у нее предостаточно.