Фильм Сэма Мендеса «1917» получил 10 номинаций на премию «Оскар»

Кинолента оскароносного британского режиссера Сэма Мендеса «1917» получила 10 номинаций на «Оскар» в этом году, сообщила пресс-служба кинокомпании «UPI Россия». В том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший оператор».

Ранее картина уже успела получить две американские премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер».

В мировом кинопрокате лента с 10 января, в российских кинотеатрах ее будут показывать с 30 января.

Отметим, что создатель картины «1917» Сэм Мендес является одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, которые получили «Оскар» за дебютный фильм. Его лента «Красота по-американски» получила эту престижную награду в пяти номинациях.