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Фильм Сэма Мендеса «1917» получил 10 номинаций на премию «Оскар»

В российский прокат картина выходит 30 января.

Фильм Сэма Мендеса «1917» получил 10 номинаций на премию «Оскар»
Кадр из фильма "1917" (2020)

Кинолента оскароносного британского режиссера Сэма Мендеса «1917» получила 10 номинаций на «Оскар» в этом году, сообщила пресс-служба кинокомпании «UPI Россия». В том числе «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший оператор».

Ранее картина уже успела получить две американские премии «Золотой глобус» в номинациях «Лучший драматический фильм» и «Лучший режиссер».

В мировом кинопрокате лента с 10 января, в российских кинотеатрах ее будут показывать с 30 января.

Отметим, что создатель картины «1917» Сэм Мендес является одним из шести режиссеров в истории мирового кинематографа, которые получили «Оскар» за дебютный фильм. Его лента «Красота по-американски» получила эту престижную награду в пяти номинациях.

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Фильм Сэма Мендеса «1917» получил 10 номинаций на премию «Оскар»
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