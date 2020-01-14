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Татьяна Зайцева снимет передачу, где расскажет подробности смерти сына

Пять лет назад исполнительница пережила самую страшную трагедию в своей жизни.

Татьяна Зайцева снимет передачу, где расскажет подробности смерти сына
Татьяна Зайцева снимет программу о сыне/http://globallookpress.com/

Одна из дуэта сестер Зайцевых Татьяна рассказала, что хочет снять передачу, в которой поделится подробностями гибели своего единственного сына. Напомним, что пять лет назад Алексей неудачно выполнил прыжок между вагонами движущегося поезда — парень увлекался паркуром. Он ударился головой о металлическое перекрытие и сорвался на рельсы.

Сестры Зайцевы. Фото
Сестры Зайцевы. Фото: wikipedia.org

Как отметила Татьяна, за последние пять лет сын ей ни разу не снился. А недавно неожиданно пришел во сне. Он сказал, что у него все хорошо. Во сне Татьяна сказала своему ребенку, чтобы он взял ключи от квартиры. В ответ она услышала: «Не переживай за меня».

Как отметила Татьяна Зайцева, после смерти сына вокруг его имени было много клеветы и неправды. Именно для того, чтобы больше не было домыслов, она и решила снять передачу о своем погибшем ребенке. Как сказала исполнительница, скрывать ей от общественности нечего.

Сейчас Татьяна Зайцева много времени проводит со своим внуком, сыном Алексея Максимом. Ему недавно исполнилось пять лет. Ребенок, как она отметила, точная копия сына. Кстати, супруга Алексея после смерти мужа так и не нашла себе вторую половинку. Айсылу живет одна, сообщает «СтарХит».

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Татьяна Зайцева снимет передачу, где расскажет подробности смерти сына
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