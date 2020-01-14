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«Из реанимации боятся переводить»: мать Пунтус не стала скрывать состояние дочери

Пострадавшая находится в сознании, однако чувствует себя плохо.

«Из реанимации боятся переводить»: мать Пунтус не стала скрывать состояние дочери
Ксения Пунтус. Фото https://www.instagram.com/k_ksusha/

О состоянии модели Ксении Пунтус, предположительно выпавшей из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, рассказала ее мать.

В настоящее время девушка находится в реанимационном отделении Боткинской больницы Москвы. По данным Telegram-канала «Только никому», ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

По словам матери модели, до сих пор сохраняется угроза ее жизни. У девушки врачи обнаружили множественные травмы различной тяжести, из-за чего специалисты опасаются делать какие-либо прогнозы относительно ее состояния.

«Очень много переломов, травм, отбито много всего, сотрясение, последствия могут быть в любой момент, из реанимации ее боятся переводить», — поведала РЕН ТВ родительница Ксении.

Тем не менее, Ксения находится в сознании. Однако, по свидетельству ее приятельницы Алеси Кафельниковой, девушка ничего не помнит, кроме собственного имени.

Ранее мы писали о свидетельстве консьержа, которая работала в ночь трагедии. Она утверждает, что не видела, чтобы Ксения Пунтус входила в дом. И в квартире, по ее словам, было тихо. Ее показания несколько противоречат словам соседей, которые слышали шум за стеной. Кроме того, ночью к Бакову приходили гости — несколько парней и девушек.

Также стало известно, что 14 января модель должна была улететь в Париж и даже приобрела билет на самолет. Девушка активно строила карьеру и, как утверждает ее агент, старательно следила собой, избегая вредных привычек. Среди коллег ее считают правильной, аккуратной и дисциплинированной.

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«Из реанимации боятся переводить»: мать Пунтус не стала скрывать состояние дочери
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