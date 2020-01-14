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«Ты как взрывная волна позитива»: Анну Заворотнюк поздравляют с 24-летием

Старшая дочь в семье известной актрисы появилась на свет 14 января 1996 года.

«Ты как взрывная волна позитива»: Анну Заворотнюк поздравляют с 24-летием
Анна Заворотнюк отмечает день рождения/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, Анна в сторис Instagram разместила поздравления от своих подруг. Девушке 14 января исполнилось 24 года.

Анна Заворотнюк. Фото
Анне Заворотнюк исполнилось 24 года/https://www.instagram.com/anna_zavorotnyuk/

«С днем рождения тебя. С тобой никогда не бывает скучно. Ты как взрывная волна позитива», — написала, в частности, одна из подруг Анны Заворотнюк.

Отметим, что Анна Заворотнюк родилась у звезды сериала «Моя прекрасная няня» 14 января 1996 года от миллионера Дмитрия Стрюкова. К сожалению, эти отношения вскоре после рождения ребенка зашли в тупик. С мужчиной Анастасия Заворотнюк рассталась.

Чуть больше года назад у Анны Заворотнюк родилась сестренка. Девочку назвали Милой. Отцом ребенка является известный фигурист Петр Чернышев. Все новогодние праздники спортсмен выступал в шоу своей давней подруги, фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Отметим, что сейчас многие поклонники следят за состоянием здоровья «моей прекрасной няни». Перед новогодними праздниками Анастасия Заворотнюк через соцсети выходила на связь и благодарила всех, кто за нее переживает.

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Анастасия ЗаворотнюкАнна ЗаворотнюкДмитрий СтрюковМила ЧернышеваПетр Чернышев
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«Ты как взрывная волна позитива»: Анну Заворотнюк поздравляют с 24-летием
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