«Ты как взрывная волна позитива»: Анну Заворотнюк поздравляют с 24-летием

Старшая дочь в семье известной актрисы появилась на свет 14 января 1996 года.

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, Анна в сторис Instagram разместила поздравления от своих подруг. Девушке 14 января исполнилось 24 года.

«С днем рождения тебя. С тобой никогда не бывает скучно. Ты как взрывная волна позитива», — написала, в частности, одна из подруг Анны Заворотнюк.

больше по теме Заворотнюк поблагодарила всех россиян за поддержку и молитвы Актриса передала большой привет всем, кто за нее переживал.

Отметим, что Анна Заворотнюк родилась у звезды сериала «Моя прекрасная няня» 14 января 1996 года от миллионера Дмитрия Стрюкова. К сожалению, эти отношения вскоре после рождения ребенка зашли в тупик. С мужчиной Анастасия Заворотнюк рассталась.

Чуть больше года назад у Анны Заворотнюк родилась сестренка. Девочку назвали Милой. Отцом ребенка является известный фигурист Петр Чернышев. Все новогодние праздники спортсмен выступал в шоу своей давней подруги, фигуристки и олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

Отметим, что сейчас многие поклонники следят за состоянием здоровья «моей прекрасной няни». Перед новогодними праздниками Анастасия Заворотнюк через соцсети выходила на связь и благодарила всех, кто за нее переживает.