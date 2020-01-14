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Информацию о том, что муж Нетребко отказался выступать с армянином, опровергли

Юсиф Эйвазов не делал никаких публичных заявлений.

Информацию о том, что муж Нетребко отказался выступать с армянином, опровергли
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото Global look press

В СМИ со ссылкой на данные французского портала Forumоpera.com появилась информация о том, что муж Анны Нетребко, оперный певец Юсиф Эйвазов, отказался выступать на одной сцене с Рузаном Манташяном.

Подчеркивалось, что супруг российской звезды является азербайджанцем, второй же артист – армянин. И именно это якобы стало причиной отказа от выступления. Дескать, в дела творческие вмешались политические мотивы. Концерт должен был пройти 7 февраля в Дрездене.

Однако позже портал Forumоpera.com опубликовал опровержение. Он сообщил, что «случилось недоразумение» и на самом деле Юсиф Айвазов не высказывался относительно выступлений с Рузаном Манташяном.

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Информацию о том, что муж Нетребко отказался выступать с армянином, опровергли
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