«Не верю»: Садальский прокомментировал трагедию с Пунтус

В ироничной форме актер высказался о причастности внука Михалкова к этой истории.

Несколько дней назад фамилия Михалкова засветилась в крайне неприятной истории. Возле дома внука Никиты Сергеевича Андрея Бакова нашли модель Ксению Пунтус, искалеченную и без верхней одежды. По предварительной версии девушка выпала из окна знаменитого отпрыска. Многочисленные травмы говорят о физическом воздействии на Ксению.

Сам Андрей заявил, что в момент инцидента крепко спал, девушка ничего не помнит, а все представители рода Михалковых хранят гробовое молчание, отключив в социальных сетях комментарии и игнорируя телефонные звонки.

Стас Садальский иронично прокомментировал эту ситуацию в своем блоге, высмеивая определенные высказывания о причастности Бакова к этой трагедии.

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова… Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Приехавшие на вызов медики предположили, что за несколько часов до этого она могла выпасть из окна. Ясно дело это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», — написал он.

В настоящее время Ксения Пунтус находится в Боткинской больнице. Очнувшись, она не смогла вспомнить, что произошло с ней, сообщила ее коллега Алеся Кафельникова.