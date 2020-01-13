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Адвокат Головина назвал «неадекватным» требование алиментов в 200 тысяч на ребенка

Бывшая девушка актера хотела получить немалые деньги на содержание общей дочери.

Адвокат Головина назвал «неадекватным» требование алиментов в 200 тысяч на ребенка
актер Александр Головин. ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

Адвокат актера Александра Головина, Владислав Подшибякин, назвал неадекватным требование бывшей девушки актера алиментов в 200 тысяч рублей ежемесячно. Напомним, больше года уже длится разбирательство между звездой «Кадетства» и его некогда возлюбленной – стилистом Светланой Белогуровой. Молодые люди познакомились на съемках фильма «Женщины против мужчин», результатом их бурного романа стало появление внебрачной девочки. Долгое время актер не хотел признавать родство с ребенком, а затем Светлана подала в суд с требованием регулярных пособий на малышку.

Подшибякин в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro пояснил, что изначально он и его клиент предлагали девушке мировую и 25 тысяч рублей, однако она отказалась. В итоге, ни истица, ни ее адвокат не смогли доказать, что ребенку необходимы эти 200 тысяч рублей, и суд постановил остановиться на 23 тысячах. Владислав пояснил, что Головин не отказывается всячески помогать семье, но изначально озвучиваемая сумма повергла его в шок.

«Согласитесь, 200 тысяч в месяц – это неадекват полный! Поэтому суд вынес достаточно справедливое решение – выплачивать алименты в размере двух МРОТ», — уточнил он.

Адвокат Тимур Маршани коллегу поддержал и пояснил, что для алиментов 23 тысячи – абсолютно адекватная сумма, потому что обычно женщины добиваются цифры в два раза меньшей.

«Абсолютно никого не волнует степень известности отца ребенка. Учитываются интересы ребенка и уровень доходов отца», — резюмировал спикер.

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Адвокат Головина назвал «неадекватным» требование алиментов в 200 тысяч на ребенка
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