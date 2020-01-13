НОВОСТИ

Девушка потеряла бюстгальтер во время дефиле и выиграла конкурс красоты

Современные принцессы оставляют после себя совсем не туфельки...

Девушка потеряла бюстгальтер во время дефиле и выиграла конкурс красоты
Селин Ван Уйтсел - Мисс Бельгия 2020. Фото: James Arthur Gekiere/ZUMAPRESS.com

Ко конкурсе «Мисс Бельгия 2020» произошел пикантный казус. Во время этапа дефиле одна из участниц споткнулась на лестнице и упала. Все бы ничего: девушка-то встала, улыбнулась зрителям и поплыла дальше лебединой походкой. Но после нее на сцене остался лежать бюстгальтер…

Как он вылетел из-под красивого синего платья — остается загадкой. Единственное, мог выпасть из рукава. Можете сами попробовать определить его траекторию — видео с падением красавицы стало очень популярно в Сети.

Кстати, девушку зовут Селин Ван Уйтсел, ей 23 года, по образованию — юрист. После неприятного инцидента, который она преодолела с высоко поднятой головой, участница победила в конкурсе и теперь она — «Мисс Бельгия 2020». Стоит ли сомневаться в том, что заветный титул ей принесло именно чувство собственного достоинства, с которым она поднялась после падения. Не человек, а просто пример того, что никогда не стоит сдаваться!

А, может, трюк с бюстгальтером был подготовлен заранее? Эти красавицы же могут быть такими коварными…

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бельгиязарубежные моделиказусконкурс красотымодельнижнее бельепадениесмешное видео
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Девушка потеряла бюстгальтер во время дефиле и выиграла конкурс красоты
Интересно?
Поделись с друзьями: