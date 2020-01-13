Девушка потеряла бюстгальтер во время дефиле и выиграла конкурс красоты

Современные принцессы оставляют после себя совсем не туфельки...

Ко конкурсе «Мисс Бельгия 2020» произошел пикантный казус. Во время этапа дефиле одна из участниц споткнулась на лестнице и упала. Все бы ничего: девушка-то встала, улыбнулась зрителям и поплыла дальше лебединой походкой. Но после нее на сцене остался лежать бюстгальтер…

Как он вылетел из-под красивого синего платья — остается загадкой. Единственное, мог выпасть из рукава. Можете сами попробовать определить его траекторию — видео с падением красавицы стало очень популярно в Сети.

🙈 Oups… une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

Кстати, девушку зовут Селин Ван Уйтсел, ей 23 года, по образованию — юрист. После неприятного инцидента, который она преодолела с высоко поднятой головой, участница победила в конкурсе и теперь она — «Мисс Бельгия 2020». Стоит ли сомневаться в том, что заветный титул ей принесло именно чувство собственного достоинства, с которым она поднялась после падения. Не человек, а просто пример того, что никогда не стоит сдаваться!

А, может, трюк с бюстгальтером был подготовлен заранее? Эти красавицы же могут быть такими коварными…