«Куча побочек»: психиатр-нарколог назвал опасными принимаемые Пунтус таблетки

Психиатр-нарколог с 30-летним стажем Алексей Казанцев заявил о высокой опасности препаратов, которые принимала пострадавшая модель Ксения Пунтус. Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что выпавшая при падении с высоты девушка активно поддерживала себя в форме химическим путем. После произошедшего правоохранительные органы обнаружили в личных вещах пострадавшей конкретное лекарство.

Порталу Teleprogramma.pro Казанцев пояснил, что употребление подобных медикаментов несет за собой самые непредсказуемые последствия. Так, речь может идти даже о появлении психологических проблем.

«Средства подобного характера содержат в себе психоактивные вещества, которые вызывают возбуждение, желание постоянно двигаться. У них есть обязательные побочные действия, и их куча – это нарушения сна, перевозбуждение, депрессия. Довольно часто может появиться предпреследование – постоянно будет казаться, что кто-то за вами гонится. Человек может мучиться от бредовых идей. Произошедшее с моделью характерно для этих лекарств», — подробно пояснил он.

Казанцев также отметил, что опасность препаратов заключается также и в том, что они носят накопительный характер. Отследить изменения в состоянии пациента можно, однако сделать это достаточно трудно.

«Родственники могли заметить, что она стала худеть, стала нервозная и раздражительная. Поведение должно явно не соответствовать обстановке», — резюмировал врач.

Справка Teleprogramma.pro:

Казанцев Алексей Владимирович – психиатр-нарколог с 30-летним стажем работы с пациентами, главный врач столичной клиники «Корсаков». Специализируется на лечении, профилактике и диагностике алкогольной, наркотической, табачной зависимостей. Получил высшее образование в Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова по специальности психиатрия и наркология в 1998 году. Является автором ряда публикаций о психических отклонениях. В 2015 проходил курсы повышения квалификации в медицинском университете имени Сеченова. В 2017 году по результатам народного голосования победил в номинации «Доктор нарколог года» в проекте «Клиника года», организаторами которого является радиостанция «Комсомольская правда».