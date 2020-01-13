Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Испании

Как сообщает издание RBC, неизвестные украли у актрисы Инны Чуриковой и ее супруга Глеба Панфилова сумку, в которой оказались загранпаспорта, телефон, кошелек и другие вещи. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей, именно это актриса сообщила сотрудникам правоохранительных органов. Также Чурикова заметила, что несмотря на инцидент, ей с супругом удалось прекрасно провести время в Испании, а о ворах она думать не желает.

Как сообщает источник Teleprogramma.pro, с банковских счетов артистки точно ничего не пропало. Актриса сразу же позвонила в банк и ей заблокировали личные счета по первому требованию и в короткие сроки.

Напомним, Инна Чурикова — народная артистка СССР. Она известна зрителям прежде всего по ролям в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман» и «Ширли-мырли». Глеб Панфилов — кинорежиссер и сценарист.