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«Мелкие тявканья»: директор Бабкиной высказался о скандальных мемуарах Кадышевой

Сергей Горох удивился резким высказываниям солистки ансамбля «Золотое кольцо».

«Мелкие тявканья»: директор Бабкиной высказался о скандальных мемуарах Кадышевой
певица Надежда Кадышева. КП/Веленгурин Владимир

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал мелкими тявканьями скандальные мемуары Надежды Кадышевой. Ранее к книге солистки ансамбля «Золотое кольцо» привлек внимание своим постом в Instagram экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев. Он сообщил, что случайно открыл для себя книгу исполнительницы «Рок-н-ролл – это я!» и был немало удивлен прочитанным.

В издании Кадышева вспомнила, как сцепилась с Бабкиной на съемках «Голубого огонька». Солистка якобы «вмазала оппонентке баяном по сусалам». Концертный же директор Надежды Бабкиной Сергей Горох оказался шокирован прочитанным. В разговоре с Daily Storm он пояснил, что не может даже предположить, почему Кадышева позволила себе такие заявления в адрес коллеги по сцене. Горох вспомнил, что у женщин всегда были нормальные отношения, они даже пели дуэтом несколько лет назад. Что произошло сейчас – он не знает.

«Неэтично это выплескивать на публику. Такие мысли иметь в голове — уже неэтично! Бабкину это абсолютно не заденет. Она самодостаточный человек, хорошо стоящий на ногах и в творчестве, поэтому всякие такие мелкие обсуждения, тявканья пройдут незаметно для Надежды Георгиевны», — резюмировал он.

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мемуары КадышевойНадежда БабкинаНадежда КадышеваНовости googleСергей Горох
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«Мелкие тявканья»: директор Бабкиной высказался о скандальных мемуарах Кадышевой
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