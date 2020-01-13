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Нарушая правила: автомобиль семьи Заворотнюк «нарвался» на новые штрафы

За последние пару месяцев на машину выписано штрафов на 22 тысячи рублей.

Нарушая правила: автомобиль семьи Заворотнюк «нарвался» на новые штрафы
Скорее всего, на упомянутом авто ездит супруг Заворотнюк - Петр Чернышев. Фото: globallookpress.com

Пока семья Анастасии Заворотнюк переживает тяжелый кризис, связанный с болезнью «прекрасной няни», кто-то из ее членов, определенно, продолжает лихачить по Москве на автомобиле «Мерседес-Бенц». Еще до Нового года появилась информация, что на машину, зарегистрированную на мать актрисы, пришла целая куча штрафов за нарушение ПДД. После публикаций в СМИ звездная чета вроде бы расплатилась с полицией, но на дворе уже 2020-ый, а иномарка снова несколько раз нарушила Правила.

Как сообщил источник «Комсомольской правды», семье Заворотнюк приходят штрафы от 500 рублей за превышение скорости до 3000 рублей за движение по полосе общественного транспорта (общая сумма — 22 тысячи рублей). При этом в последние месяцы бывало, что водитель совершал 2-3 нарушения в один день.  Последний раз камеры зафиксировали превышение скорости на Бережковской набережной 9 января.

При этом известно, что 76-летняя мама Анастасии сама за руль не садится. Остаются варианты, что лихой ездой отмечаются муж актрисы Петр Чернышев либо дочь Анна Заворотнюк. Напомним, недавно по СМИ прошла информация, что «няню Вику» выписали из больницы домой, но семья артистки по прежнему не комментирует ее состояние.

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Нарушая правила: автомобиль семьи Заворотнюк «нарвался» на новые штрафы
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