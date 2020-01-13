Солист группы «Корни» загремел в больницу

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов попал в больницу. Как стало известно, 36-летний исполнитель сам обратился к столичным медикам с жалобами на боли в горле. Врачи осмотрели певца и выявили у него проблемы с гортанью.

Как отмечает Telegram-канал 112, Кабанову может потребоваться хирургическое вмешательство. Насколько все серьезно, станет известно позже. Сейчас исполнитель проходит полное медицинское обследование, по итогам которого врачи озвучат окончательный вердикт по поводу возможных манипуляций.

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Напомним, Алексей Кабанов наиболее известен как солист группы «Корни». Музыкальный коллектив приобрел популярность после победы в проекте «Фабрика звезд» 18 лет назад. За время существования коллектив записал два альбома — «На века» и «Дневники». Помимо Кабанова, в группе пели Александр Бердников, Павел Артемьев, Александр Асташенок.