НОВОСТИ

Солист группы «Корни» загремел в больницу

Певца Алексея Кабанова обследуют столичные врачи.

Солист группы «Корни» загремел в больницу
Алексей Кабанов/Фото: https://www.instagram.com/p/B4kUkzDodJI/

Солист группы «Корни» Алексей Кабанов попал в больницу. Как стало известно, 36-летний исполнитель сам обратился к столичным медикам с жалобами на боли в горле. Врачи осмотрели певца и выявили у него проблемы с гортанью.

Как отмечает Telegram-канал 112, Кабанову может потребоваться хирургическое вмешательство. Насколько все серьезно, станет известно позже. Сейчас исполнитель проходит полное медицинское обследование, по итогам которого врачи озвучат окончательный вердикт по поводу возможных манипуляций.

Напомним, Алексей Кабанов наиболее известен как солист группы «Корни». Музыкальный коллектив приобрел популярность после победы в проекте «Фабрика звезд» 18 лет назад. За время существования коллектив записал два альбома — «На века» и «Дневники». Помимо Кабанова, в группе пели Александр Бердников, Павел Артемьев, Александр Асташенок.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алексей КабановКабанов новостиКорни
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Солист группы «Корни» загремел в больницу
Интересно?
Поделись с друзьями: