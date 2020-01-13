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«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Бузова и Манукян выпустили семейный видеоролик

Как отметила исполнительница, доверие в отношениях - это смысл.

«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Бузова и Манукян выпустили семейный видеоролик
Бузова и Манукян выпустили видеоролик/https://www.instagram.com/buzova86/

Певица Ольга Бузова и ее возлюбленный блогер Давид Манукян выпустили первый семейный видеоклип. В Instagram певица опубликовала запись. На кадрах Бузова и Манукян выступают в роли мужа и жены. Причем по сюжету у них уже есть общий сын.

Ольга Бузова и Давид Манукян. Фото
Бузова и Манукян сняли видеоклип/https://www.instagram.com/buzova86/

В какой-то момент в ролике Давид Манукян уходит из дома. «А ты куда?» — задает резонный вопрос Ольга Бузова. «Мне срочно надо по делам», — отвечает блогер и собирается уйти на работу. В это время у него звонит телефон. Высвечивается номер некой Кати. «На работу, говоришь. Можешь не возвращаться… Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять», — произносит разъяренная исполнительница.

Далее можно увидеть, что Давид Манукян встречается с Катей. Впрочем, она оказывается вовсе не его любовницей, а девушкой, которая передает подарок для вымышленного сына исполнительницы и блогера.

В конце ролика Манукян заходит домой в образе Деда Мороза. Сын спрашивает Бузову: «Мама, это настоящий Дед Мороз?» Затем ребенок произносит: «Можно мне подарок не от дедушки Мороза, а от папы». Манукян снимает бороду, и вся семья обнимается.

«Доверие в отношениях – это смысл. Нет смысла, нет любви. Давид Манукян – мой Дед Мороз», — подписала ролик Ольга Бузова.

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«Уходи, Дав. Не надо ничего объяснять»: Бузова и Манукян выпустили семейный видеоролик
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