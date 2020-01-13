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Певица Юлия Зиверт опубликовала откровенное фото с татуировками

У исполнительницы хитов Life и Credo уже миллион подписчиков в Instagram.

Певица Юлия Зиверт опубликовала откровенное фото с татуировками
Певица Юлия Зиверт. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

29-летняя Юлия Зиверт, прославившаяся под сценическим псевдонимом Zivert, показала поклонникам свои татуировки. Певица снялась в ванной без одежды, замотав волосы в тюрбан и прикрыв грудь полотенцем. На шее у исполнительницы хитов Life и Credo красуются звездочки, а рядом с ключицей вытатуировано слово «Спасибо».

У звезды уже миллион подписчиков в Инстаграм, которым она рассказала, как провела новогодние каникулы на Мальдивах:

«Состояние этой поездки – максимальная отрешенность.
что происходило в эти дни?
1. Сгорела в первый же день
2. Бродила
3. Дышала
4. Много плавала
5. Часами смотрела на полную Луну по ночам
6. Очень много ела, особенно блинчиков с нутеллой
7. Каталась на велике очень медленно и лениво
8. Придумала мелодию к новой песне
9. Начала читать книгу, не пошло.. пока нравится просто наблюдать за водой и облаками
10. Спала по ночам и после обеда и пойду еще посплю», — написала звезда.

Многие поклонники певицы отметили, что Zivert хороша и без макияжа. А звезда в комментариях подтвердила, что у нее татуировка со словом «спасибо». На что одна из подписчиц написала: «Юля считает, что это самое главное слово в жизни и при возможности она всегда его говорит».

Ранее мы писали о том, что Юлию Зиверт заподозрили в романе с Егором Кридом. Пара была замечена вместе на праздновании юбилея музыкального директора «Муз-ТВ». Крид обнимал Зиверт за талию, и они весело смеялись.

На вопрос журналистов о возможном дуэте исполнителей, Крид отметил, что они «слишком любят друг друга, чтобы портить этим карьеры». Юлия же назвала роман с Егором несусветной чушью и посетовала, что ей уже нельзя просто так с человеком поболтать.

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Тэги:

ZivertЕгор Кридновости звёздшоубизнесЮлия Зиверт
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Певица Юлия Зиверт опубликовала откровенное фото с татуировками
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