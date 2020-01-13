К бывшей жене Вадима Казаченко нагрянули органы опеки

У бывшей супруги певца Вадима Казаченко вновь проблемы. Недавно Вадим написал заявление в органы опеки, чтобы эксперты проверили, в каких условиях проживает его сын со своей матерью. Об этом Ольга написала на своей личной странице в Instagram. По словам женщины, ее долго опрашивали специалисты буквально по всем возможным вопросам. После этого Вадим заявил, что частые командировки Ольги и публикация фотографий их сына пагубно влияют на здоровье мальчика.

В итоге все закончилось хорошо, представители органов опеки заверили, что домашних проверок больше не будет, однако это было далеко от правды, ведь спустя буквально несколько дней к Ольге нагрянула еще одна проверка, внезапная. На тот момент женщина отсутствовала дома, а по прибытию обнаружила у себя на пороге четырех представителей опеки, явно недовольных задержкой. Но даже внезапная проверка не показала никаких проблем и Ольга проявила себя как любящая и заботливая мать для своего сына. Но кто знает, что еще может случиться?

В итоге Ольга порекомендовала своим подписчикам больше скачивать песни своего супруга, иначе он не оставит ее в покое.