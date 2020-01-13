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«Выглядит на пять с плюсом!»: в Сети обсуждают «тюнинг» Анжелики Реввы

Появились предположения, что девушка обращалась к пластическим хирургам и косметологам.

«Выглядит на пять с плюсом!»: в Сети обсуждают «тюнинг» Анжелики Реввы
Александр и Анжелика Ревва. Фото Global look press.

Пока Александр Ревва наслаждается отдыхом на Мальдивах со своей женой Анжеликой и дочерьми, в Сети развернулись нешуточные споры по поводу изменившейся внешности благоверной известного комика. Подписчики пары обратили внимание, что девушка разительно изменилась с тех пор, как звезды заключили брак (12 лет назад).

Анжелика и Александр Ревва. Фото
Анжелика и Александр Ревва. Фото: Борис Кудрявов. КП

Форма носа и овал лица стали немного другими, да и в целом Анжелика из «простушки» постепенно превратилась в настоящую топ-модель.

Пластический хирург Александр Вдовин предположил, что здесь не обошлось без вмешательства специалистов.

«Первое, что бросается в глаза – это измененная форма носа. Если сравнивать с ранними фотографиями Анжелики, заметно, что форма стала более аккуратной: нос стал тоньше, кончик стал слегка вздернут, что придает лицу легкости. Такие изменения, возможно, были достигнуты при помощи ринопластики», — заметил эксперт.

Хирург также обратил внимание на изменившийся овал лица. Он мог преобразиться из-за сильного похудения, либо с помощью более радикального метода – удаления комков Биша «вкупе с подтяжкой слизистой и последующей аугментацией нижней трети лица при помощи филеров».

«Это позволило девушке получить вместо круглого лица красиво очерченные скулы, точеный подбородок и пухлые губки. Благодаря этим вмешательствам Анжелика стала не только более привлекательной девушкой, но и скинула минимум лет 10-12», — добавил Вдовин.

Специалист также предположил, что супруга артиста могла сделать блефаропластику верхнего века. «По ранним снимкам Анжелики Реввы заметно, что верхнее веко имеет некоторые признаки нависания, сейчас взгляд открыт и лучезарен», — сказал он.

Хирург также заметил, что лицо Анжелики выглядит очень ухоженным, а кожа – увлажненной. Такого эффекта достигают дамы, регулярно посещающие кабинет косметолога.

«Она на пять с плюсом!», — пришел в восторг эксперт.

Любопытно, что с мнением специалиста в области пластической хирургии солидарны далеко не все пользователи Сети. «Неестественная», «Сплошной тюнинг», «Чем богаче муж, тем больше тюнинга», — можно прочитать в комментариях на ее странице в Instagram.

Справка Teleprogramma.pro

Александр Вдовин, пластический хирург, челюстно-лицевой хирург, косметолог, стаж работы более 11 лет. Автор методики круговой по блефаропластике, обладатель звания «Лучший пластический хирург по блефаропластике» премии «Люди года — 2019», обладатель номинации «Лучший пластический хирург по блефаропластике» премии «Грация – 2019».

Александр Вдовин. Фото

Александр Вдовин. Фото из личного архива героя публикации

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«Выглядит на пять с плюсом!»: в Сети обсуждают «тюнинг» Анжелики Реввы
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