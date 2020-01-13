«Казался большим дядей»: актриса из «Чародеев» вспомнила первое знакомство с Бромбергом

Анна Ашимова принимала участие в съемочном процессе, когда ей исполнилось 9 лет.

Исполнительница роли Нины Пуховой из музыкальной сказки «Чародеи» Анна Ашимова вспомнила, каким был режиссер Константин Бромберг. О том, что деятель искусства ушел из жизни на 81 году, стало известно 13 января – соответствующее сообщение опубликовал в Facebook режиссер Михаил Идов. В Детройте Бромберг съемками кино не занимался, однако все помнят его легендарные «Приключения Электроника» и «Чародеев».

Анна Ашимова поведала телеканалу «Звезда», что работала на съемочной площадке, когда ей исполнилось 9 лет. Тогда режиссер из-за возраста казался ей «большим дядей» . Чуть позже, когда девочка выросла, ей довелось встретить режиссера вновь. Тогда она его не узнала.

«Это детское впечатление о большом дяде, добром, хорошем, всегда позитивном. И сначала я его не узнала из-за роста — он был чуть выше меня. Для меня это был разрыв шаблонов», — поведала она.

Ашимова призналась, что после совместной работы не общалась с Бромбергом, о чем сейчас очень жалеет.