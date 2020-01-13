«Сынок, ты там не очень грусти»: Винокур вспомнил последние слова мамы перед смертью

Юморист Владимир Винокур в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что мать Анна Юльевна Винокур, которая скончалась в возрасте 96 лет в 2018 году, уходила из жизни у него на руках. Он вспомнил их последний разговор с родительницей, которую очень сильно любил.

«Наш последний разговор с ней состоялся ночью в день ее ухода из жизни. Она мне сказала: «Сынок, ты там не очень грусти. Не приходи часто на кладбище, не беспокойся. Мы будем вместе с твоим отцом. Я с ним встречусь. Мы тебя охраняем. Мы всегда рядом», — привел он последние в жизни слова родительницы.

больше по теме Винокур объяснил, как ему удалось прожить с женой в браке 45 лет Вместе с Тамарой Перваковой он вместе с семидесятых годов прошлого века.

Как сказал юморист, ему очень грустно без мамы. «Я прохожу каждый день мимо ее подъезда и понимаю, что я потерял в жизни последнего родного человека с моей стороны. Я не стираю ее номер из своего телефона. У меня есть телефон мамы, отца, брата. Я считаю, что нельзя стирать их», — сказал Винокур.

Как сказал юморист, сейчас он живет ради своего внука. В декабре прошлого года Феде исполнилось четыре годика. «Меня все время тянет домой к внуку. Да, у меня есть друг, с которым мы по-мужски дружим. Я – Вовка, он – Федька. У него сейчас как раз проснулась тяга к знаниям. Я этому рад. Это только детям присуще», — сказал Винокур.