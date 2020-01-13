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«Работай, сыночек, над собой»: Винокур не сдержал слез, впервые услышав последнее интервью мамы

Анна Юльевна прожила долгую жизнь и умерла в 2018 году в возрасте 96 лет.

«Работай, сыночек, над собой»: Винокур не сдержал слез, впервые услышав последнее интервью мамы
Винокур не сдержал слез, услышав интервью мамы/http://globallookpress.com/

Юморист Владимир Винокур в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» не смог сдержать слез, когда ведущий Борис Корчевников поставил ему последнее интервью в жизни его матери, преподавателя русского языка и литературы Анны Юльевны Винокур. Женщина ушла из жизни в возрасте 96 лет в 2018 году.

Как отметил Борис Корчевников, это интервью раньше певец никогда не слышал. Он поставил эту запись, чем растрогал юмориста до слез.

«Володечка, моя радость. Он почти каждый день у меня здесь дома. Зайдет перед работой, отчитается. Спросит, как бы я поступила в данном случае. Мы разбираем с ним от начала и до конца каждую жизненную ситуацию. Работай, сыночек, над собой. Приноси людям удовольствие и радость. Сынок, тогда тебя будут любить еще больше», — сказала в своей речи Анна Юльевна Винокур незадолго до смерти.

Как сказал сам певец, уход из жизни близких людей, к сожалению, неизбежность. «Мы не можем контролировать эту ситуацию. Мама мне говорила в последнее время: «Меня на этом свете держит то, что ты мне не даешь уйти», — сказал Владимир Винокур, который очень любил родительницу.

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Тэги:

Анна ВинокурБорис КорчевниковВладимир ВинокурПрограмма "Судьба человека"
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«Работай, сыночек, над собой»: Винокур не сдержал слез, впервые услышав последнее интервью мамы
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