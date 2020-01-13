Винокур объяснил, как ему удалось прожить с женой в браке 45 лет

Юморист и певец Владимир Винокур стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова артист рассказал, как ему уже 45 лет удается счастливо жить в браке с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой. У них есть совместная дочь Анастасия, а также внук Федор.

«У нас в шоу-бизнесе больше десяти лет браки вообще-то не существуют. Но мы вместе уже 45 лет и безумно счастливы. Мы виделись редко в молодости. В этом и кроется весь секрет успешной семейной жизни. Встречались всегда, как в первый раз. Притом все знают, что бывших балерин не бывает. Она у меня всегда в прекрасной форме», — заявил Владимир Винокур.

Ведущий Борис Корчевников спросил, почему супруга, несмотря на такой солидный срок совместной жизни, так и не взяла фамилию мужа.

«Тамара выходила замуж за студента, поэтому она оставила свою фамилию. Моя фамилия тогда, конечно, была никому не известна. А вот у дочери уже моя фамилия», — сказал популярный юморист.