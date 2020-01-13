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Винокур объяснил, как ему удалось прожить с женой в браке 45 лет

Вместе с Тамарой Перваковой он вместе с семидесятых годов прошлого века.

Винокур объяснил, как ему удалось прожить с женой в браке 45 лет
Винокур объяснил, почему счастлив с женой/http://globallookpress.com/

Юморист и певец Владимир Винокур стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова артист рассказал, как ему уже 45 лет удается счастливо жить в браке с бывшей артисткой балета Тамарой Перваковой. У них есть совместная дочь Анастасия, а также внук Федор.

«У нас в шоу-бизнесе больше десяти лет браки вообще-то не существуют. Но мы вместе уже 45 лет и безумно счастливы. Мы виделись редко в молодости. В этом и кроется весь секрет успешной семейной жизни. Встречались всегда, как в первый раз. Притом все знают, что бывших балерин не бывает. Она у меня всегда в прекрасной форме», — заявил Владимир Винокур.

Ведущий Борис Корчевников спросил, почему супруга, несмотря на такой солидный срок совместной жизни, так и не взяла фамилию мужа.

«Тамара выходила замуж за студента, поэтому она оставила свою фамилию. Моя фамилия тогда, конечно, была никому не известна. А вот у дочери уже моя фамилия», — сказал популярный юморист.

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Тэги:

Анастасия ВинокурБорис КорчевниковВладимир ВинокурПрограмма "Судьба человека"Тамара Первакова
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Винокур объяснил, как ему удалось прожить с женой в браке 45 лет
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