Сбившего Литвинову в Москве водителя оштрафовали

Девушку-водителя, сбившую Ренату Литвинову на пешеходном переходе в день ее рождения, оштрафовали. Напомним, что инцидент с участием знаменитой актрисы произошел 12 января на Тверской улице.

Сама обвиняемая, 28-летняя девушка, сразу после случившегося заявила, что Литвинова была не вполне трезва и к тому же появилась на проезжей части совершенно неожиданно. Сама актриса позже эту информацию опровергла, а также пояснила, что была доставлена в больницу, но сильно не пострадала.

В правоохранительных органах ТАСС рассказали, что на водителя оформили протокол об административном правонарушении – девушку обвинили в том, что она не предоставила пешеходу преимущество. По упомянутой статье девушке предстоит заплатить от полутора до 2,5 тысячи рублей.

Сама Рената успокоила своих подписчиков в Instagram и поведала, что обращалась к хирургу, чтобы тот «зашил ей подбородок», однако на более поздних снимках отчетливо видно, что с лицом знаменитости все в порядке, а пострадала нога.