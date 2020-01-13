Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Шоумен Рустам Солнцев в Instagram привел отрывок из мемуаров Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл – это я!». Надо отметить, что в книге есть, что почитать.

К примеру, в издании Надежда Кадышева рассказала, как она подралась с другой звездной исполнительницей Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька». Солнцев привел слова Кадышевой о том памятном событии.

«Ну, как дралась – вмазала пару раз этой крашенной бездарной сучке баяном по сусалам и пошла на сцену. Она мне в спину начала махать депутатским удостоверением, угрожать, а я ей в ответ: «Ты еще пенсионным помаши – толку больше будет! Если играешь живую музыку – умей держать удар, а если ты фонограммное фуфло, то ты и по жизни пустышка – тебя тронь, ты и рассыплешься! Ты покажи мне свои хиты, а я тебе покажу свои, и тогда мы поглядим, кто чего стоит в этой жизни…», — процитировал книгу шоумен.

Отметим, что Надежда Кадышева и Надежда Бабкина поют преимущественно народные композиции. Между ними в последние годы сложились очень непростые отношения.