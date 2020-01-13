«Публичные люди должны быть готовы — может начаться дичь»: Губерниев о конфликте вокруг Загитовой

По словам комментатора, важно, чтобы не было равнодушных, а раздражение - тоже эмоция.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о конфликте, который недавно случился вокруг олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Напомним, что после слов о приостановке карьеры о ее решении высказались многие звезды фигурного катания. В частности, тренер Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Это не понравилось наставнице фигуристки Этери Тутберидзе. В итоге разразился грандиозный скандал, в который были втянуты многие люди из мира фигурного катания.

«Публичные люди должны быть готовы – может начаться дичь. Важно, чтобы не было равнодушных, а раздражение – тоже эмоция. Я, например, высказал мнение, что Сталин в первые дни войны повел себя как трус, – и тоже началась дичь. Говорю про кого-то в негативном ключе – та же реакция», – заявил Дмитрий Губерниев.

Как отметил комментатор, в данном случае скандал сыграл только на руку фигурному катанию как виду спорта. Многие стали еще больше интересоваться, что творится у фигуристов. Как считает Губерниев, именно фигурное катание сегодня на первом месте среди всех видов спорта по обсуждениям.

Сам Губерниев признался, что на него льется много негатива в соцсетях. В то же время больше все равно людей, которые его поддерживают. Он считает, что реплики в адрес известных людей их не сломают, а только сделают еще сильнее, сообщает «АиФ».