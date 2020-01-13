«Не в порядке, потому и не хочу»: Литвинова отказала фанату в фото после аварии

Поклонники встретили 53-летнюю актрису в ресторане спустя несколько часов после случившегося.

Рената Литввинова отказалась фотографироваться с поклонником после аварии. Ранее стало известно, что вечером 12 января 53-летняя актриса стала участницей ДТП – знаменитость попала под колеса автомобиля прямо в собственный день рождения. Позже сама Литвинова сей факт подтвердила и пояснила, что в момент случившегося была абсолютно трезва. Позже она получила помощь хирурга Теймура Кулиева.

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Журналисты выяснили, что сразу после инцидента Литвинова была замечена в одном из столичных ресторанов. Там к ней подошли обеспокоенные поклонники: они уточнили, как Рената себя чувствует, а также попросили памятную фотографию, однако знаменитость им отказала.

«Я не хочу фотографироваться. Со мной не все в порядке, поэтому и не хочу», — емко пояснила она.

Видео соответствующей беседы опубликовал РЕН ТВ. Отметим, что в кадре Рената в целом выглядела достаточно бодрой и живо общалась с окружавшими ее людьми.