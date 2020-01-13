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В США умер режиссер «Приключений Электроника»

Константин Бромберг ушел из жизни на 81-м году.

В США умер режиссер «Приключений Электроника»
Кадр из фильма "Приключения Электроника"/Фото: скриншот "Приключения Электроника", 1987

В Америке умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника» Константин Бромберг. Об этом на личной странице в Facebook сообщил коллега Бромберга по цеху Михаил Идов. Режиссер поведал, что знаменитого автора детских фильмов не стало еще два дня назад в Детройте.

В последнее время, отмечает Идов, Бромберг не занимался съемками кино, а просто наслаждался жизнью. Какое-то время Константин «грезил» планами передвижного музея с дубликатами мировых шедевров, однако реализовать это желание он не успел.

Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "…

Опубликовано Михаилом Идовым Воскресенье, 12 января 2020 г.

«Мои родители с ним довольно плотно общались вплоть до последних дней; сам я его видел только пару раз в девяностых, когда еще жил у них в Детройте. Заканчивать этот пост ссылкой на песню «Крылатые качели» было бы чересчур мелодраматично — тем более что у многих из вас она уже заиграла в голове, как только я ее упомянул», — сказал Идов.

Напомним, что Константин Бромберг являлся заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. На его счету такие знаменитые фильмы, как «Приключения Электроника», «У меня есть лев», «Чародеи», а также работы для киножурнала «Ералаш».

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ЕралашКонстантин БромбергПриключения ЭлектроникаЧародеи
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В США умер режиссер «Приключений Электроника»
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