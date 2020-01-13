Двадцатилетняя дочь Агутина и Варум выступила в составе своей рок-группы

Музыкант Леонид Агутин в Instagram поделился видеозаписью с концерта своей двадцатилетней дочери Елизаветы, которая уже много лет живет в Америке.

На кадрах можно увидеть, как девушка в компании своих друзей и товарищей по группе играет тяжелый рок. При этом в зале довольно прилично народу. Судя по всему, творчество Елизаветы по душе американской публике.

«Ребёнок наш жжёт! Рок-н-ролл форева! Группа «Bruvvy Band»! Родители в культурном шоке и довольны очень», — заявил музыкант. На концерте дочери они побывали вместе с женой, певицей Анжеликой Варум, матерью Елизаветы.

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Отметим, что дочь Агутина и Варум сама пишет музыку и песни. В Майами она работает и учится. Свое будущее она видит на сцене.

Кстати, не так давно прошла новость, что Елизавета, которая с детства носила фамилию матери, взяла себе творческий псевдоним. Теперь она — Лиз Холлоуэй. Как говорила девушка, она не хочет, чтобы ее ассоциировали со звездными родителями. Она мечтает самостоятельно добиться успеха на сцене.