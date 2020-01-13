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Корчевников снимком с младенцем спровоцировал слухи, что стал отцом

Некоторые из поклонников телеведущего посчитали, что у него родился наследник.

Корчевников снимком с младенцем спровоцировал слухи, что стал отцом
Корчевников опубликовал фото с ребенком/http://globallookpress.com/

Телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Борис Корчевников в Instagram разместил снимок, на котором он с младенцем на руках. На фотографии еще совсем молодой Борис Корчевников внимательно смотрит на ребенка. Снимок получился очень смешным и забавным.

«Я не вспомню, ни какой это год, ни сколько мне здесь лет. Но все обстоятельства этой фотки помню очень хорошо. Помню и люблю. Спасибо за фото, Леш!» — заявил Борис Корчевников, который, судя по всему, обратился в подписи к своему товарищу.

Между тем, некоторые поклонники Бориса Корчевникова посчитали, что это его ребенок. «Чудесное фото. На мгновение подумала, что у Бориса ребенок родился», «Я тоже уже к валидолу потянулась», — отметили подписчики.

Отметим, что Борису Корчевникову уже 37 лет. Он никогда не был женат. При этом в своей программе он часто жалуется, что никак не может встретить вторую половинку. Порой участники его программы сватают ему завидных девушек из мира шоу-бизнеса, но пока о каких-то переменах в личной жизни телеведущего ничего не известно.

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Тэги:

Борис КорчевниковНовости googleПрограмма "Судьба человека"
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Корчевников снимком с младенцем спровоцировал слухи, что стал отцом
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