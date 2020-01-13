Вдова Александра Барыкина отказалась делиться авторскими с мамой музыканта

Мать музыканта и автора знаменитой песни «Букет» Александра Барыкина пожаловалась на свою невестку Нелли Власову. После смерти музыканта в 2011 году они какое-то время поддерживали отношения, созванивались. Власова рассказала Александре Георгиевне, что вышла замуж. Однако затем молодую особу словно подменили.

По словам матери Александра Барыкина, ей пришлось нанять адвоката. Молодая супруга музыканта отказалась делиться авторскими от его композиций.

Как отметила пожилая женщина, Нелли Власова не стала помогать ей финансово. В то же время она в курсе последних новостей из жизни девушки. К примеру, что она развелась с новым мужем.

Матери Барыкина обидно, что Власова избавилась от всего имущества ее сына. Она продала апартаменты певца в Москве и купила в Люберцах трехкомнатную квартиру. Поселилась в модной новостройке. Даже внучка жены перестала заходить к бабушке. Как считает мать Барыкина, всему виной дурное воспитание, полученное именно от Власовой.

Единственный, кто не бросил пенсионерку на произвол судьбы, внук Георгий. Это ребенок Барыкина от первого брака. Он часто звонит бабушке. Правда, денег у мужчины, чтобы помочь женщине, нет. Георгий, как отметила мать Барыкина, пишет музыку и песни, сообщает «СтарХит».