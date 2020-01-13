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Безруков ответил на шутки, что переиграл в кино всех – от Пушкина до Высоцкого

Как отметил актер, в ближайшее время выйдет сразу несколько фильмов с его участием.

Безруков ответил на шутки, что переиграл в кино всех – от Пушкина до Высоцкого
Безруков сыграл сразу в нескольких новых фильмах/http://globallookpress.com/

Актер Сергей Безруков заявил, что прекрасно осведомлен о шутках, которые раздаются в его адрес. Якобы в кино он уже переиграл всех – от Пушкина до Высоцкого, но пока еще не сыграл Лермонтова. По словам актера, в этой роли он себя не видит. Хотя стихи Михаила Юрьевича ему по душе. Он всегда хотел сыграть Печорина, но пока не складывается.

Как сказал актер, он наконец-то «дорос» до роли Арбенина. Ее он исполнит в драме «Маскарад». Этот спектакль ставит режиссер из Прибалтики Роландас Аткочюнас.

По словам Сергея Безрукова, за последний год он очень много снимался в кино. В ближайшее время многие картины появятся на экранах, так что зритель сможет их оценить. К примеру, к юбилею Победы выйдет лента «Подольские курсанты», где он предстанет в роли капитана Старчака. Также артист сыграл в еще одной картине о войне – «Учености плоды». Речь пойдет о 1943 годе, когда немцы оккупировали Михайловское.

Еще одна значимая роль Сергея Безрукова за последнее время – фильм Артема Михалкова «Мистер Нокаут». По сюжету он будет тренером по боксу, который дает наставления своему подопечному, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

Александр ПушкинВладимир ВысоцкийМихаил ЛермонтовНовости googleСергей Безруков
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Безруков ответил на шутки, что переиграл в кино всех – от Пушкина до Высоцкого
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