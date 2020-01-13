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Васильев купил на блошином рынке в Париже неизвестный портрет Горького

Историк моды регулярно покупает здесь ценные вещи по бросовой цене.

Васильев купил на блошином рынке в Париже неизвестный портрет Горького
Кадр из "Модного приговора"

Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев имеет квартиру в Париже. Неподалеку от его «квадратных метров» находится блошиный рынок Vanves. Здесь его хорошо знают, поскольку историк моды является большим любителем старины. Местные торговцы, знакомые с его вкусом, специально откладывают для него особо интересные вещи.

Своими приобретениями Васильев похвастался в личном блоге.

«На Vanves я нашел вышитый золотой нитью герб Дома Романовых в рамке из карельской березы — из великокняжеской семьи, за 150 евро. Портрет молодого Маяковского. Прижизненный портрет Горького, выполненный маслом, который продавался как портрет русского старика с усами», — рассказал он.

Продавцы с блошиного рынка долгое время не знали, что общаются с русской звездой и большим ценителем старины. Но однажды по местному телевидению показали сюжет о выставке старинных платьев Васильева в парижском Музее Galliera. Торговцы, увидев старого приятеля среди своих рядов, заявили, что брали бы с него больше, если бы знали, что он в этом деле знаток.

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Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыМодный приговор
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Васильев купил на блошином рынке в Париже неизвестный портрет Горького
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