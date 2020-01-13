«Он называет ее Линочкой»: отношения Вовк и ее молодого жениха развиваются

В декабре 77-летняя Ангелина Вовк рассказала о том, что у нее есть 50-летний жених — радиоведущий Михаил Куницын. Мужчина сделал ей предложение, однако телезвезда спешить с ответом не стала, заявив, что еще подумает над этим.

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Пара знакома давно, вместе они ведут совместные мероприятия и проводят приятно время. Долгое время Куницын оставался для Вовк просто другом, хотя она всегда ощущала, что мужчина к ней неровно дышит.

Подробностями их сегодняшней жизни с КП поделилась подруга звездной пары.

«Они не живут вместе, но у них очень теплые отношения! Он называет ее Линочкой, она его Мишель», — рассказала она.

Подруга призналась, что тоже замечала искру между ними, однако никто из друзей не думал, что дело закончится предложением руки и сердца. Пока приглашений на свадьбу близкие Вовк и Куницына не получали, но они не исключают, что это возможно.